Варна е последният освободен български град от османско владичество, заради значението си на голям геостратегически, морски и търговски център. Празничната програма започва в 9.30 ч. с благодарствен молебен. С военен ритуал в двора на храма пред паметника, издигнат в чест на руските освободители, ще бъдат поднесени венци и цветя.

По повод 141 години от Освобождението на Варна седем туристически обекта ще работят без входни такси. Сред тях са Археологическият музей, Римските терми, Аладжа манастир, Военноморският музей, Парк-музей „Владислав Варненчик".