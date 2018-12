АРТ посоки с Галя Крайчовска: Концерти преди празниците

НДК отваря врати и за електронната музика. На 22 декември нахлува SOLAR CHRISTMAS.

Един от най-добрите диджеи в света Fedde Le Grand ще се качи на специално изградена сцена в Мраморно фоайе на двореца. Авторът на хитовете Put Your Hands Up For Detroit, The Creeps, Let Me Think About It, Back & Forth, Control Room и Sparks се впечатлил от мястото, след като му изпратили снимки. И казва „Очаквайте много изненади през цялата нощ, защото идвам с приятели, за да отпразнуваме заедно края на една прекрасна година!“.

Група "Остава" започна празничната обиколка - в събота са в Таргет, Бургас, а седмица по-късно ще забият в "Терминал 1" в София.

"Летците" посрещат гости и фенове с новия клип - "Това съм аз" .

Пънк рок групата излиза с първи сингъл от предстоящия втори албум. Събират се през 2011 г. в град Сливница, а през 2016 г. издадоха дебютния си албум "Голямата игра", като пуснаха и клипове към две от песните - "Докога" и "Искам". Сега се появява и третото видео, което ще направи премиера на концерта в зала "В парка" на 21 декември.