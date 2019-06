АРТ посоки с Галя Крайчовска

Европейско кино за учащи ще ви срещне с един от най-новите филми на лошото момче на френското кино - Франсоа Озон. Тази вечер в Дома на киното представят „Другият любовник".

Кубански казашки ансамбъл прави мини турне с начална точка НДК утре.

За първи път най-старият руски ансамбъл - легендарният Кубански казашки хор, ще направи самостоятелно турне в България. Началото е на 18-ти в НДК, после Велико Търново, Варна, Бургас и Пловдив. Създаден преди 207 години в Екатеринодар - днешен Краснодар, забраняван и разпуснат при Сталин и Хрушчов, ансамбълът не спира традицията и превзема световните сцена. Най-известните руски и украински казашки песни, емоционални танци - и впечатляващи битки със саби. В репертоара се съхраняват над 4000 произведения от различни епохи. В България пристигат с програмата „Най-доброто за 200 години”.

Антоанета Славова пристигна от Йоханесбург, за да представи новата си книга „Луна на прозореца”. Психиатър по професия, тя пренася темата за вечното търсене на пътя и болезнените конфликти, които преодоляваме, за да запълним празнотата в себе си.

Граница на фотографското - изложбата в галерия „Академия“ изследва разширеното поле на това изкуства. Участниците са завършили магистърска програма „Фотография“ на Национална Художествена Академия от 2011 г. насам и работят с усет към съвременната идентичност на медията.

Ето ги и другите любимци на българската публика - Lord of the Dance. Спектакълът на Майкъл Флетли Lord of the Dance: Dangerous Games ще видим на 21-ви. Премиерата на зрелищното шоу е през 2014-та в Лондон. Но вече 5 години танцьорите не спират да приемат овации на световните сцени. Много са желаещите да видят спектакъла, за който трябва да се чака с месеци заради натоварената програма. София е сред избраните дестинации в подновеното европейско турне.