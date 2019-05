АРТ посоки с Галя Крайчовска: идват музикални вдъхновения

Тази вечер -JEREMY? Излизат на сцената на Music Jam. Само седмица след големия успех на конкурса Пролет 2019 на БНР.

Наградената песен Day After Day ще прозвучи на живо. С нея грабнаха Голямата награда на селекционния екип в пролетния конкурс и участие във фестивала „Евросоник“ в Грьонинген (Холандия), Първата награда на журито и Наградата на музикалната и журналистическата гилдия. Специален гост на вечерта е Кирил Маричков, с когото имат обща песен - „Не си сам”. Очакват се и други общи парчета, ще ни покажат как талантливи музиканти, макар и от различни поколения могат заедно да създават на сцената нещо ново, интересно и различно.

Международната джаз формация Western Balkans Band BG може да видите и чуете в Античния театър в събота. Тяхната авторска музика представя общите корени в компанията на импровизации, блус, рок и джаз. Концертът е част от програмата на Пловдив 2019 - Европейска столица на културата.

Стив Хакет включи и София в турнето си. Майсторът на китарата пристига утре.

Британецът, който не подкрепя Брекзит, избра 19 държави за турнето си, със спирка и у нас. Водещият китарист на великата британска рок група Genesis залага на клубна сцена, защото иска да е по-близо до феновете. Програмата ще представи хитове на групата, в която свири седем години и влиза с нея в залата на славата. Хакет ще свири и авторски композиции, очаква се и извадка от най-новия му албум At the Edge of Life.