АРТ посоки с Галя Крайчовска: да посрещнем лятото с музика

„Това си ти” - ето го новият клип на едноименната песен на Дани Милев.

Историята на Един мъж и Една жена - позната, преживяна или изненадваща - с музиката на Дани Милев и стиховете на Катерина Бакларова. В ролите ще сложат и част от себе си Диляна Попова и Асен Блатечки, под режисурата на Борис Радев. „Това си ти” - една красива музикална история.

В петък и събота в Благоевград ще бъде на френскомузикална вълна. Интересни участници и сетлистове се задават на Франкофоли.

Brass against пристигат с нов вокал - уникалната Лиза Колби, определяна като кралица на рокендрола.

В събота Brass against позната с кавърите си на легендарните Rage Against the Machine, се завръща у нас. На сцената в Терминал 1. Към тях ще се присъедини и Лиза Колби - Нюйоркската формация, която не се страхува да експериментира, ще изпълни най-емблематичните парчета на Tool, Audioslave, Black Sabbath и много други под звуците на китара, саксофон, барабани, тромпет и туба.