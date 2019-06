АРТпосоки с Галя Крайчовска: Кино фиеста

Фиестата започва от Поморие на 4 юли в лятно кино „Яворов"

с филма за великия Пеле

На 5 юли ще натискаме заедно газта в шармантната кола на двете екстравагантни дами, потеглили на пътешествие в „Лудетини". На 6 юли ще открием чрез „Ангелският дял" истината за най-доброто уиски в света и как може да бъде използвано то по най-хитрия начин!След залез слънце в Поморие, Синеморец и Китен. Киноистории, които ще направят лятото още по-приятно.

„Нежно създание" донася тежка битка с абсурдната реалност в Русия. Режисьорът Сергей Лозница, който от 18 години живее в Германия, се заръща към родната картина. Филмът с номинация за "Златна палма" от фестивала в Кан през 2017 г. Историята се завърта около жена, която получава обратно колета, изпратен на съпруга й в затвора. Така започва историята за една тежка битка с унижението и насилието, история на абсурден сблъсък с непревземаема крепост.

Очакваният хит на лятото "Вчера си е за вчера"

ни пренася в паралелна реалност., в която не звучат Yesterday, Imagine и Let it Be.



Светът без "Бийтълс" - провокативният Дани Бойл рисува и тази хипотетична картина. Новият му филм "Вчера си е за вчера" се фокусира около историята на британски музикант, който след катастрофа се озовава в алтернативно пространство и време. "Бийтълс" са изтрити от съзнанието на хората и само Джак има спомен за легендарната ливърпулска четворка.