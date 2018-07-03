Без парно са ж.к "Иван Вазов", части от "Белите брези" и центъра на София

Няма топлоподаване в участъка между: ул. ,,Бяло Море”, ул. ,,Кракра”, бул. ,,Янко Сакъзов”; бул. ,,Христо и Евлоги Георгиеви”, ул. ,,Проф. М. Бичев”, бул. ,,Ген. Данаил Николаев”; 17 - Поликлиника, Малък Градски Театър, Гараж ,,Алианц - България”, бул.,, Евлоги и Христо Георгиеви” № 106.

Без топлоподаване са и ул. ,,Лерин” №36, 39, 40, 41, 45, 53 и ул. ,,Дойран” №15 в ж.к. „Белите Брези“, както и ул. „П. Каравелов” бл. № 18, бл. № 18А, ул. „Забърде” № 1, ул. „Витоша” № 129, ул. „Бурел” № 72-76 в ж.к. „Иван Вазов“.

Няма парно и в бл. № 331Б, 342, 343, 344, 345 в ж.к. Красна поляна 3.