Билетите за Евровизия 2020 в продажба от 12 декември, ясни са и водещите

Ясни са имената и на тримата водещи, които ще открият двата полуфинала и финала на музикалната надпревара.Това са двукартната участничка в Евровизия за Нидерландия Едсилия Ромпли, ТВ водещата и актриса в мюзикъли Шантал Янцен и популярният певец и водещ Ян Смит.

Едсилия Ромпли добива популярност след като печели холандското предаване за таланти Soundmixshow през 1996 година. През 1998г. представя Нидерландия на Евровизия с песента “Hemel & Aarde” и завършва на 4-то място. През 2007 година отново се завръща на конкурса с песента “On Top Of The World”. Певицата има зад гърба си 7 театрални турнета. През 2019 година е водещ на Eurovision in Concert в Амстердам - едно от промоционалните събития съпътстващи конкурса.

Шантал Янцен добива популярност след участия в редица музикални постановки в театъра. Тя е популярна актриса и участва в едни най-обичаните холандски филми. През 2011 приема ново предизвикателство и се мести към частната комерсиална телевизия RTL, където води едни от най-популярните развлекателни предавания в страната - “Холандия търси талант” и “Гласът на Холандия”. Друго значимо постижение на Шантал е, че печели наградата за най-добър телевизионен водещ впечатляващите 5 пъти.