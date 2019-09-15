БСП утвърди 120 кандидати за кметове за местните избори през октомври

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Националният съвет на БСП утвърди днес 120 свои кандидати за кметове, включително на 13 областни центрове. По-рано социалистите решиха единодушно да подкрепят Мая Манолова в София за вота на 27 октомври.

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Кои са кандидатите на БСП в областните центрове:

  • Благоевград - Румен Томов
  • Велико Търново - Весела Лечева
  • Варна - проф. Анелия Клисарова
  • Видин - Любомир Георгиев
  • Враца - Момчил Младенов
  • Габрово - Ивелин Николов
  • Кърджали - Милко Багдасаров
  • Ловеч - Радина Банкова
  • Пловдив - Николай Радев
  • Разград - Денчо Бояджиев
  • Силистра - Момчил Неков
  • Смолян - Стефан Сабрутев
  • София - Мая Манолова

На 3 септември бяха утвърдени и кандидатите за:

  • Бургас - Николай Тишев
  • Добрич- Георги Петков
  • Кюстендил - Здравко Милев
  • Монтана - Илия Илиев
  • Пазарджик - Благо Солов
  • Перник - Станислав Владимиров
  • Плевен - Илиян Йончев
  • Русе - Пенчо Милков
  • Сливен - Кольо Милев
  • Стара Загора - Иван Върляков
  • Търговище - Рая Матева
  • Хасково - Коста Стоев
  • Шумен - Венцислав Венков
  • Ямбол - Катя Георгиева
БСП единодушно подкрепи Мая Манолова за кмет на София

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