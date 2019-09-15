БСП утвърди 120 кандидати за кметове за местните избори през октомври

Кои са кандидатите на БСП в областните центрове:
- Благоевград - Румен Томов
- Велико Търново - Весела Лечева
- Варна - проф. Анелия Клисарова
- Видин - Любомир Георгиев
- Враца - Момчил Младенов
- Габрово - Ивелин Николов
- Кърджали - Милко Багдасаров
- Ловеч - Радина Банкова
- Пловдив - Николай Радев
- Разград - Денчо Бояджиев
- Силистра - Момчил Неков
- Смолян - Стефан Сабрутев
- София - Мая Манолова
На 3 септември бяха утвърдени и кандидатите за:
- Бургас - Николай Тишев
- Добрич- Георги Петков
- Кюстендил - Здравко Милев
- Монтана - Илия Илиев
- Пазарджик - Благо Солов
- Перник - Станислав Владимиров
- Плевен - Илиян Йончев
- Русе - Пенчо Милков
- Сливен - Кольо Милев
- Стара Загора - Иван Върляков
- Търговище - Рая Матева
- Хасково - Коста Стоев
- Шумен - Венцислав Венков
- Ямбол - Катя Георгиева
БСП единодушно подкрепи Мая Манолова за кмет на София
Националният съвет на БСП подкрепи кандидатурата на бившия омбудсман Мая Манолова за кмет на София. Пленумът днес ще утвърди и предложените от местнит...