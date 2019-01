​Филмът "Фаворитката" получи 12 номинации за наградите БАФТА

С по седем номинации за отличията, смятани за британския еквивалент на наградите "Оскар", следват филмите "Бохемска рапсодия", "Първият човек", "Рома" и "Роди се звезда". Политическата комедия "Вице" получи шест номинации, а "Черен в клана" - пет.

В категорията за най-добър филм освен "Фаворитката" са номинирани продукциите "Зелената книга", "Роди се звезда", "Рома" и "Черен в клана". С номинации за най-добър британски филм са "Звяр", "Фаворитката", "Бохемска рапсодия", "Маккуин", "Стан и Оли" и "Никога не си бил действително тук" ("You Were Never Really Here").

В режисьорската категория Йоргос Лантимос за "Фаворитката" ще си оспорва приза със Спайк Лий за "Черен в клана", Алфонсо Куарон за "Рома", Брадли Купър за "Роди се звезда" и Павел Павликовски за "Студена война".

Оливия Колман, чието превъплъщение в образа на кралица Анна във "Фаворитката" вече ѝ донесе редица награди, е номинирана в категорията за най-добра актриса заедно с Глен Клоуз за "Съпругата", Лейди Гага за "Роди се звезда", Вайола Дейвис за "Вдовици" и Мелиса Маккарти за "Можете ли да ми простите?" Колман и Клоуз преди броени дни получиха отличия "Златен глобус" за най-добра актриса съответно в комедия и драма.

Носителят на приза за най-добър актьор ще бъде избран измежду Крисчън Бейл за "Вице", Рами Малек за "Бохемска рапсодия", Виго Мортенсен за "Зелената книга", Брадли Купър за "Роди се звезда" и Стив Куган за "Стан и Оли".

С номинации за най-добра актриса в поддържаща роля са Ейми Адамс за "Вице", Клеър Фой за "Първият човек", Ема Стоун за "Фаворитката", Марго Роби за "Кралицата на Шотландия" и Рейчъл Вайс за "Фаворитката".

В категорията за най-добър актьор в поддържаща роля са номинирани Адам Драйвър за "Черен в клана", Махершала Али за "Зелената книга", Ричард Грант за "Можете ли да ми простите?", Сам Рокуел за "Вице" и Тимъти Шаламе за "Прекрасно момче".

Номинираните в категорията за най-добър чуждоезичен филм продукции са "Капернаум", "Студена война", "Догмен", "Рома" и "Крадци от магазини".

"Феноменалните 2", "Островът на кучетата" и "Спайдърмен: В Спайди-вселената" ще се съревновават за наградата за най-добра анимация. С номинации за оригинален сценарий са филмите "Студена война", "Фаворитката", "Зелената книга", "Рома" и "Вице", а за адаптиран - "Черен в клана", "Можете ли да ми простите", "Първият човек", "Ако Бийл стрийт можеше да говори" и "Роди се звезда".

Предварително бяха обявени претендентите за приза "Изгряваща звезда" - единственото отличие на Британската академия за кино и телевизия, носителят на което се определя от публиката. Наградата се присъжда на обещаващи млади таланти, които не е задължително да са дебютанти в киното. Номинираните тази година са Летиша Райт, Бари Коган, Синтия Ериво, Лакийт Станфийлд и Джеси Бъкли.

Наградите БАФТА се връчват две седмици преди "Оскар"-ите. Те са смятани за важен индикатор за вероятен успех при определянето на носителите на най-престижните отличия в света на киното. Носителите на наградите БАФТА ще бъдат обявени на 10 февруари на церемония в "Роял Албърт хол" в Лондон. Водеща на наградното шоу отново ще бъде Джоана Лъмли, която замени дългогодишния домакин на проявата Стивън Фрай.