Германия настоява Иран да спре обогатяването на уран

"Ние настоятелно призоваваме Иран да спре и да преустанови всички дейности, несъвместими с ангажиментите си," каза говорител на германското външно министерство, визирайки производството на по-големи количества нискообогатен уран, както и обогатяване до по-високи нива от допустимите.

"Ние сме в контакт с другите участници в Съвместното споразумение относно следващи стъпки", добави Берлин, позовавайки се на споразумението от 2015 г. между Иран и шест световни сили, между които Русия, Германия, Великобритания и Франция.