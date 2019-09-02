Компенсират фермерите с 2,1 млн. лева за природни бедствия през 2019 г.

Отпуснатите средства се разпределят за щети, настъпили през 2019 г., при следния интензитет от производствените разходи по култури: Зърнено-житни, зърнено-бобови култури и слънчоглед - до 30%; Фуражни култури - до 80%; Плодове, зеленчуци, етерично-маслени, технически култури - до 80%.

На подпомагане подлежат земеделски стопани, които притежават констативни протоколи за 100% пропаднали площи през 2019 г. със земеделски култури в резултат на неблагоприятни климатични условия. Предстои да бъдат изготвени указания за предоставяне на помощта.