Компенсират фермерите с 2,1 млн. лева за природни бедствия през 2019 г.

• БГНЕС

У нас / Общество

Управителният съвет на ДФ „Земеделие“- РА утвърди финансов ресурс от 2,144 млн. лева по схема на държавна помощ „Помощ за компенсиране на щетите по земеделските култури, причинени от неблагоприятни климатични условия, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия“, съобщиха от ДФЗ.

Отпуснатите средства се разпределят за щети, настъпили през 2019 г., при следния интензитет от производствените разходи по култури: Зърнено-житни, зърнено-бобови култури и слънчоглед - до 30%; Фуражни култури - до 80%; Плодове, зеленчуци, етерично-маслени, технически култури - до 80%.

На подпомагане подлежат земеделски стопани, които притежават констативни протоколи за 100% пропаднали площи през 2019 г. със земеделски култури в резултат на неблагоприятни климатични условия. Предстои да бъдат изготвени указания за предоставяне на помощта.