Изпълнителката обяви намерението си в дълъг пост в Инстаграм след излъчването на нов документален филм по телевизията, в който редица жени обвиняват 52-годишния певец и продуцент в сексуални посегателства и педофилия. Ар Кели, най-известен с хита си "I Believe I Can Fly", нееднократно отрече отправените му обвинения, в това число и тези в новия документален филм.

През 2008 г. певецът и продуцент е съден и оправдан по обвинения в детска порнография, припомня агенцията. В поста си в Инстаграм Лейди Гага казва, че вярва на обвинителките на Ар Кели.

"Заставам на 1000 процента зад тези жени, вярвам им и знам, че те страдат и изпитват болка. Убедена съм, че техните гласове трябва да бъдат чути и проблемът да бъдат взет насериозно", пише Лейди Гага.

Изпълнителката издаде дуетното парче "Do What U Want (With My Body)" с Ар Кели през 2013 г. "Смятам да изтегля парчето от айТюнс и друг стрийминг платформи и повече никога да не работя с него. Съжалявам за лошата преценка, когато бях по-млада, както и че не проговорих по-рано", допълва Лейди Гага.