Моторист загина край Кюстендил, двама са ранени след катастрофа в Кочериново

Инцидентът е станал на пътя Кюстендил – София, при отклонението за с. Жабокрът. По случая е започнато досъдебно производство в РУ Кюстендил, уведомен е дежурен прокурор.

Такси и друг автомобил се удариха при друг инцидент край Кочериново. Пострадали са водачът на таксиметровия автомобил, който е настанен в отделението за реанимация на Благоевградската болница и пътникът, който е настанен в отделението по травматология със счупен таз.

По случая е започнато досъдебно производство в РУ Рила, уведомен е дежурен прокурор.