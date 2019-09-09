Моторист загина край Кюстендил, двама са ранени след катастрофа в Кочериново

• БГНЕС

У нас / Общество

29-годишен мъж от с. Жабокрът загина при катастрофа с мотор. Той е загубил контрол над превозното средство и при падането тялото му се е ударило в насрещно движещ се автомобил, управляван от 62-годишен водач. Неговият тест за употреба на алкохол е отрицателен.

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Инцидентът е станал на пътя Кюстендил – София, при отклонението за с. Жабокрът. По случая е започнато досъдебно производство в РУ Кюстендил, уведомен е дежурен прокурор.

Такси и друг автомобил се удариха при друг инцидент край Кочериново. Пострадали са водачът на таксиметровия автомобил, който е настанен в отделението за реанимация на Благоевградската болница и пътникът, който е настанен в отделението по травматология със счупен таз.

По случая е започнато досъдебно производство в РУ Рила, уведомен е дежурен прокурор.