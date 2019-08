„MTV Video Music Awards“ раздадоха своите награди

29-годишната Суифт спечели награда за видеото към песента „You Need To Calm Down“. За награда в тази категория претендираха и и нейната сънародничка Ариана Гранде за „Thank U, Next“, британският рапър 21 Савейдж (с истинско име Шая Бин Авраам-Джоузеф) с клип към песента „A Lot“, певецът Били Айлиш с клип към песента „Bad Guy“, Джонас Брадърс с клип към песента „Sucker“, както и рапърът Лил Нас X (с истинско име Монтеро Ламар Хил) с клип към песента „Old Town Road“.

Наградата „Песен на годината“ беше връчена на Лил Нас X за видеото към песента „Old Town Road“. Другите номинирани бяха канадският рапър Обри Дрейк Греъм (Дрейк) за песента „In My Feelings“, Ариана Гранде, Джонас Брадърс и Лейди Гага и Брадли Купър за „Shallow“, както и Тейлър Суифт за „You Need To Calm Down“. Суифт обаче взе реванш и бе призната за най-добра в категорията „Видео за доброто“.

17-годишната Били Елиш спечели наградата в категорията „Най-добър млад изпълнител“. Награди бяха връчени и на американските диджеи The Chainsmokers и поп певицата Биби Рекс (най-добър танц), южнокорейските групи БТС и „Хелси“ (най-добър K-поп), Гранде и поп дуото от Питсбърг „Сошъл Хаус“ (песен на летния сезон).

Миналата година певицата Камила Кабело спечели наградата за видео на годината с видеоклип към песента „Хавана“. Освен главната награда, тя успя да се сдобие и със статуетка в категорията „Най-добър артист на годината“.

Наградите „MTV Video Music Awards“ са създадени от MTV Music Channel през 1984 г., превръщайки ги в една от най-престижните награди за създаването на видео клипове. Нейните лауреати традиционно се награждават със статуетки под формата на астронавт в скафандър със знаме, върху което е изобразено логото на канала.