При 11.57% обработени протоколи: Данни от избора на районни кметове в София

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В 9 областни града бяха избрани кметове на първи тур. Балотаж на 3 ноември

Шпионски скандал с първия секретар на руското посолство в София

Мистерия със смъртта на 9-годишно дете в Кардам, другите деца от семейството също са в болница