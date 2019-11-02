При 11.57% обработени протоколи: Данни от избора на районни кметове в София

Район Искър
Ивайло Цеков - Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 47.59%
Борис Цветков, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 44.48%
Район Подуяне
Ева Митова, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 51.19%
Веселин Жечев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 39.38%
Район Лозенец
Константин Павлов, „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) - 57.6%
Любомир Дреков, Местна коалиция ГЕРБ (СДС)- 33.29%
Район Витоша
Христо Вълчанов, „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) - 49.55%
Теодор Петков, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 41.54%
Район Младост
Стефан Стефанов, независим - 54.20%
Мария Илиева, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 39.85%
Район Сердика
Тодор Кръстев, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 52.66%
Янко Янков, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 35.61%
Район Оборище
Николай Александров, „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) - 49.40%
Петър Митев, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 41.48%
Район Възраждане
Савина Савова, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 48.27%
Васил Кънев, „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) - 41.33%
Район Красна поляна
Иван Чакъров, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 52.10%
Георги Миланов, независим - 39.26%
Район Надежда
Димитър Александров Димов, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 52.66%
Стоян Цветков, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 37.66%
Район Илинден
Иван Божилов, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 51.15%
Георги Томов, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 36.26%
Район Слатина
Георги Илиев, „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) - 56.90
Наталия Стоянова, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 33.69%
Район Триадица
Димитър Божилов, „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) - 49.72
Николай Терзиев, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 37.98%
Район Изгрев
Делян Георгиев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 54.83%
Цветомир Жеков, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 37.1
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