При 11.57% обработени протоколи: Данни от избора на районни кметове в София

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ЦИК публикува обобщени данни към 23.00 часа от избор на кмет на отделните райони в София при обработени 11.57% СИК протоколи в OИК.

Район Искър

Ивайло Цеков - Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 47.59%

Борис Цветков, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 44.48%


Район Подуяне

Ева Митова, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 51.19%

Веселин Жечев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 39.38%


Район Лозенец

Константин Павлов, „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) - 57.6%

Любомир Дреков, Местна коалиция ГЕРБ (СДС)- 33.29%


Район Витоша

Христо Вълчанов, „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) - 49.55%

Теодор Петков, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 41.54%


Район Младост

Стефан Стефанов, независим - 54.20%

Мария Илиева, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 39.85%


Район Сердика

Тодор Кръстев, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 52.66%

Янко Янков, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 35.61%


Район Оборище

Николай Александров, „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) - 49.40%

Петър Митев, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 41.48%


Район Възраждане

Савина Савова, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 48.27%

Васил Кънев, „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) - 41.33%


Район Красна поляна

Иван Чакъров, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 52.10%

Георги Миланов, независим - 39.26%


Район Надежда

Димитър Александров Димов, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 52.66%

Стоян Цветков, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 37.66%


Район Илинден

Иван Божилов, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 51.15%

Георги Томов, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 36.26%


Район Слатина

Георги Илиев, „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) - 56.90

Наталия Стоянова, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 33.69%


Район Триадица

Димитър Божилов, „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) - 49.72

Николай Терзиев, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 37.98%


Район Изгрев

Делян Георгиев, БСП ЗА БЪЛГАРИЯ - 54.83%

Цветомир Жеков, Местна коалиция ГЕРБ (СДС) - 37.1


За останалите райони за момента данните не са налични

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