Според органите на реда шансовете още пакети с наркотици да бъдат изхвърлени на брега „са твърде малки”. Властите все още се опитват да установят от къде е дошъл кокаинът.

Хеликоптер е изпратен да направи оглед на мястото от въздуха, а патрулни катери ще претърсват морето.

Бетелс Бийч е популярно живописно място, на което преди 4 години певицата Тейлър Суифт засне клипа към сингъла си Out of the Woods от албума „1989”. Звездата описа плажа като „най-красивия, който е посещавала до момента”.