Патриарх Неофит възглави празничната литургия за Петдесетница

Богослуженията бяха възглавени от Негово Светейшество Българския патриарх Неофит, който бе в съслужение с Мелнишкия епископ Герасим, гл. секретар на Св. Синод, Белоградчишкия епископ Поликарп, викарий на Софийския митрополит, архим. Василий, протосингел на Софийска св. митрополия, ставр. ик. Ангел Ангелов, ставр. ик. Костадин Гаврилов, прот. Антоний Милушев, свещ. Костадин Тренев, прот. Иван Петков, прот. Александър Нешев, йеродякон Вартоломей и дякон Деан Коруновски.

Според древната практика днес се отбелязва т.н. рожден ден на Христовата Църква, основана от Самия Христос и призвана да води всеки човек към Небесния Йерусалим - Царството Божие.