Певицата VICTORIA с коледен кавър в подкрепа за осиновяване на бездомни животни

Едно от кучетата на VICTORIA е осиновено от приюта на Animal Rescue Sofia. Организацията работи в единствения частен приют за кучета в София и е намерила нови домове на над 8000 животни. Всяка година, хиляди бездомни кучета и котки получават помощ и обич в Animal Rescue Sofia. Организацията разчита само на помощ от страна на частни дарители.

Надя Станчева, Animal Rescue Sofia: Виктория е истински приятел на нашата организация и човек с голямо сърце. Тя сама се свърза с нас, за да ни предложи помощ и ние високо оценяваме този жест! Вярваме, че когато младите и талантливите дават такъв пример, бъдещето ще е по-добро. Надяваме се, че с помощта ѝ ще намерим много нови съмишленици. Повече за това как можете да помогнете на нашата кауза можете да разберете на сайта ни arsofia.com.

Клипът на "Come Out And Play" е продуциран от Ligna Studios и Four Elementz. Режисьор на видеото е Виктория Караколева, а оператор е Росен Савков. Оригиналът на песента е дело на Били Айлиш и Финиъс О'Конъл.