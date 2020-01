Песен и запис на годината, албум на годината и дебют - това е т.нар. "голяма четворка" на наградите "Грами" и тази година тя отиде при тийнейджърката от Лос Андежелис Били Айлиш. Тя грабна и грамофончето за най-добър поп албум. И така спечели пет статуетки, което не се е случвало от 1981 година, когато триумфът беше за изпълнителя Кристофър Крос.

Били Айлиш: Толкова много други песни заслужават това. Много ви благодаря! Това е първото ми "Грами". Никога не съм си и помисляла, че това ще ми се случи!

За година Били промени коренно разбиранията за съвременна поп-музика. Песните ѝ са неспокойни, често депресивни, леко зловещи, структурно отличаващи се. Дебютният ѝ албум "When We All Fall Asleep, Where Do We Go", е записан в дома ѝ в Лос Анджелис. Помага ѝ брат ѝ Финиъс.

Били Айлиш: Мисля, че основно феновете заслужават всичко. Струва ми се, че не се говори за тях - а те са единствената причина всички ние да сме тук, така че - благодаря на феновете!

Лил Нас Екс взе наградата за клип на годината, а певицата Лизо спечели "Грами" за най-добро вокално соло за песента си "Истината боли". Освен отдаването на почит към баскетболната легенда Кобе Брайънт, особено емоционален момент беше завръщането на сцената на Деми Ловато. Тя пя за първи път пред публика от 2018 година, след тежка битка със зависимостта ѝ към алкохола и наркотиците.