Повече слънчеви часове днес

Много ветровито ще бъде в планините. Ще духа силен, по високите части – бурен северен вятър. Ще се задържи предимно облачно, на места със слаби превалявания от сняг. Максимални температури по най-високите върхове - около минус 10°, в планинските ни курорти – около минус 6°.

В неделя ще бъде предимно слънчево. Сутринта ще бъде много студено с минимални температури между минус 12° и минус 7°, в отделни райони - до около минус 15°. През деня ще започне затопляне, което ще продължи и през новата седмица.