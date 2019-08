Преведена е сумата по договорите за доставка на самолетите F-16

Преводът е нареден в четвъртък, 8 август от Министерството на отбраната до Агенцията за подпомагане в областта на сигурността (Defence Security Cooperation Agency - DSCA) по сметка на Република България.

С тази стъпка българската страна е изпълнила ангажимента си по договорите, сключени по проекта за придобиване на нов тип боен самолет за българските Военновъздушни сили.

С потвърждението от Агенцията за получените по сметката на Република България 1,2 милиарда долара за американската страна договорите също са в сила и започва тяхното практическо изпълнение.

На 26 юли 2019 г. 44-ото Народно събрание ратифицира договорите (LOAs) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“ (F-16 Block 70 aircraft and associated support), международен договор (LOA) BU-D-AAA „Боеприпаси в подкрепа на F-16“ (Мunitions in support of the F-16), международен договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги” (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services) и международен договор (LOA) BU-P-LAR „Многофункционална система за разпределение на информация - Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и оборудване“(Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and related support and equipment).

Те бяха подписани от министъра на отбраната Красимир Каракачанов на 11 юли (на основание решение на Министерския съвет от 10 юли 2019 г.).