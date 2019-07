Държавният глава Румен Радев наложи вето върху Закона за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-SAB "Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка" (F-16 Block 70 aircraft and associated support), международен договор (LOA) BU-D-AAA "Боеприпаси в подкрепа на F-16" (Munitions in support of the F-16), международен договор (LOA) BU-P-AAD "Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги" (Sidewinder AIM 9X Block II Missiles, associated material and services) и международен договор (LOA) BU-P-LAR "Многофункционална система за разпределение на информация - Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) (5) и свързана с нея поддръжка и оборудване" (Multifunctional Information Distribution System Joint Tactical Radio System (MIDS JTRS) (5) and related support and equipment), приет от 44-то Народно събрание на 19 юли 2019 г.

В част от изброените мотиви за ветото президентът посочва, че острите спорове в Народното събрание при обсъждането на ратификационния закон, нетипични за този вид закони, са показали, че по параметрите на договора не е потърсено и не е постигнато обществено съгласие. Наред с това законът, с който се ратифицира такъв особено значим договор, беше приет по думите на президента по „бързата писта", вместо с две гласувания, казва още Румен Радев. Така, поради скъсената законодателна процедура, по думите му ,са останали неизяснени редица важни въпроси като цени, гаранции, срокове за доставки, неустойки, обезщетения и други, за които на обществото се дължат ясни отговори.

Поради голямата обществена значимост на сделката за F- 16 президентът ще направи изявление за медиите, утре в 18.00 часа.

Мотивите за ветото може да намерите на интернет страницата на президентската институция.