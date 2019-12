Принц Хари и Меган Маркъл регистрират обща фондация

Двойката основа фондация с търговската марка Sussex Royal The Foundation of the Duke and Duchess of Sussex още през юни - само ден, след като официално се разграничи от благотворителната организация, в която беше заедно с по-големия брат на Хари - принц Уилям и съпругата му Кейт Мидълтън. Бъкингамският дворец обяви, че Кралската фондация ще продължи без участието на херцога и херцогинята на Съсекс.

Запазената търговска марка на Хари и Меган отскоро се прилага върху широк спектър от артикули, включително печатни материали, дрехи, социални услуги и благотворително набиране на средства.

Принц Хари, който се ожени за бившата актриса Меган Маркъл през май 2018 г., категорично отхвърля слуховете за разрив с брат си Уилям и съпругата му Кейт.