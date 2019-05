Социални платформи предлагат стикери и бутони за избирателна активност

Фейсбук ще активира бутон "Аз гласувах" в изборния ден, за да могат избирателите да съобщават на приятелите си, че са упражнили правото си на глас и така да ги мотивират за участие.

Instagram предоставя специални стикери, които водят към сайта на Европейския парламент за изборите, а потребителите на Snapchat ще получат видео послание от Team Europe, което им напомня да гласуват. Туитър е добавил емотикони с напомняща камбанка към най-популярните предизборни хаштагове #EUelections2019 и #thistimeimvoting на различни езици.

Големи европейски компании също са в партньорство с Европейския парламент за повишаване на избирателната активност. Компанията Lime, която предлага електрически скутери и велосипеди за споделено придвижване предоставя безплатно на абонатите си своите услуги за отиване до избирателни секции в Австрия, Белгия, Дания, Франция, Германия, Гърция, Полша, Португалия, Испания и Швеция. А германският авиопревозвач "Луфтханза" изписа призива Say yes to Europe (Кажете Да на Европа) на един от своите самолети, извършващ вътрешноевропейски полети.

Днес избори за европейски парламент се провеждат в Чехия и Ирландия. Утре гласуването в Чехия продължава и ще има избори в Латвия, Малта и Словакия.