The Connor Brothers с изложба в София

Те са известни в арт средите като мистериозните американски близнаци, но всъщност не са братя и не са художници, а търговци на изкуство. Въпреки това творбите им са хит в съвременното изкуство. Картините на The Connor Brothers са сатирични. Tе изследват границите между истина и фикция. В изложбата в София има творби с измислени винтидж корици на книги, взаимствани от британската литература, или от любовни романи. Произведенията на The Connor Brothers достигат значителни суми при аукционите на Кристис, като догонват Банкси и Деймиън Хърст. Почитатели на The Connor Brothers са принц Хари и съпругата му, които наскоро подарили тяхна творба на приятелско семейство.

Деница Атанасова-Гергова - Галерия "Оборище 5": Можете да видите 20 творби на хартия с различни смесени техники, работите са голямо форматни, освен това скиците към самите произведения. Напомня комикси, напомня хуморизъм. Те всъщност се впечатляват от романи, от книгите на Шекспир, британската класика. Сменят самите заглавия на тези книги, увеличават ги на големи платна, маслени или акрилни.