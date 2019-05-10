​"Топлофикация София" спира топлата вода в пет столични квартала

От 27 май до 31 май 2019 г. ще бъде спряно топлоподаването към следните райони:
- част от ж.к. „Лагера“ между ул. „Плиска“, ул. „Хризантема“, ул. „Житница“, бул. „Цар Борис III“ и ул. „Христо Матов“;
- част от кв. „Хиподрума“ между ул. „Лерин“, ул. „Кюстендил“, ул. „Видлич“ и бул. „Цар Борис III “;
- част от кв. „Красно село“ между ул. „Хайдушка гора“, ул. „Дойран“ и ул. „Кюстендил“;
- ж.к. „Бели брези“ между ул. „Смърч“, ул. „Битоля“, бул. „Гоце Делчев“, бул. „България“, ул. „Кюстендил“ и ул. „Дойран“;
- част от ж.к „Стрелбище“ между бул. „Гоце Делчев“,ул. „Твърдишки проход“,ул. „Нишава“, ул. „Руен“, ул. „Добри Христов“, ул. „Дедеагач“, ул. „Нишава“ и бул. „България“.