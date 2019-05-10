​"Топлофикация София" спира топлата вода в пет столични квартала

Започва изпълнението на неотложните ремонти и профилактика по топлопреносната мрежа в участъците с повишена аварийност през последните месеци в София. В тази връзка подаването на топла вода ще бъде временно спирано, съобщават от пресцентъра на "Топлофикация София" ЕАД.

