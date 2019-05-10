​"Топлофикация София" спира топлата вода в пет столични квартала

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Започва изпълнението на неотложните ремонти и профилактика по топлопреносната мрежа в участъците с повишена аварийност през последните месеци в София. В тази връзка подаването на топла вода ще бъде временно спирано, съобщават от пресцентъра на "Топлофикация София" ЕАД.

София

От 27 май до 31 май 2019 г. ще бъде спряно топлоподаването към следните райони:

  • част от ж.к. „Лагера“ между ул. „Плиска“, ул. „Хризантема“, ул. „Житница“, бул. „Цар Борис III“ и ул. „Христо Матов“;
  • част от кв. „Хиподрума“ между ул. „Лерин“, ул. „Кюстендил“, ул. „Видлич“ и бул. „Цар Борис III “;
  • част от кв. „Красно село“ между ул. „Хайдушка гора“, ул. „Дойран“ и ул. „Кюстендил“;
  • ж.к. „Бели брези“ между ул. „Смърч“, ул. „Битоля“, бул. „Гоце Делчев“, бул. „България“, ул. „Кюстендил“ и ул. „Дойран“;
  • част от ж.к „Стрелбище“ между бул. „Гоце Делчев“,ул. „Твърдишки проход“,ул. „Нишава“, ул. „Руен“, ул. „Добри Христов“, ул. „Дедеагач“, ул. „Нишава“ и бул. „България“.