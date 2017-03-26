Църквата почита паметта на св. мъченик Неофит

На този ден Негово Светейшество Българският Патриарх и Софийски митрополит Неофит ще почете своя небесен покровител със света литургия и благодарствен молебен, отслужени в Софийската митрополитска катедрала "Св. Неделя”.

Светата литургия ще бъде отслужена от синодални архиереи и софийски духовници, и ще започне 9:30 ч., веднага след това (около 11:30 ч.) патриарх Неофит ще оглави благодарствения молебен. Желаещите да поздравят Негово Светейшество с личния му празник ще имат тази възможност в 12:00 часа в залата на Софийска света митрополия.