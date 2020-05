60 секунди без COVID-19: Безплатно обучение по тенис на корт за деца

Програмата на Българската федерация по тенис "Тенисът – Спорт за всички" с подкрепата на Министерство на младежта и спорта ще осигури за шеста поредна година безплатно обучение по тенис на деца между 6 и 12 години в цялата страна. 36 тенис клуба в 25 населени места ще отворят врати за обучение на деца от 6 до 12 г. през месеците от юли до декември.

Във всеки клуб малките тенисисти ще бъдат разпределени в поне по три групи от минимум 8 деца, а заниманията ще са минимум по един път седмично (общо 24 тренировки). Българската федерация по тенис осигурява цялата необходима екипировка за провеждането на обучението.

Децата и техните родители, които се интересуват, могат да получат информация за клубовете в страната, които са включени през 2020 г., на сайта на БФТ – bgtennis.bg, раздел програми - „Тенисът - Спорт за всички" - същност.

Мозайка от времето на Древния Рим открита под лозе край Верона

Римски мозаечен под е открит под лозе в Северна Италия след десетилетия търсене, съобщи Би Би Си.

Newly discovered just outside of Verona, what could be this year's biggest discovery - an almost entirely intact Roman mosaic villa floor! pic.twitter.com/tZwy0yfvNL