60 секунди без COVID-19: Кучетата също влизат в пубертет

Учени: Кучетата също влизат в пубертет и стават особняци

Кучето ви е на седем или осем месеца и изведнъж вече не ви слуша, освен това, когато го повикате, то ви гледа предизвикателно и тича в обратна посока? Рядко има собственици, които не са преживели това и учените съветват да не се притеснявате - кучето е в пубертет! Да, правилно прочетохте – ново проучване установява, че те също преминават през този толкова критичен за юношите период.

То подкрепя експертните препоръки да се изчака този период да изтече. Според учените кучетата преминават през много чувствителен период в началото на пубертета, който ги кара да се държат точно като хората.

„Собствениците на кучета знаят от опит, че поведението им в юношеска възраст е различно от поведението на малки и възрастни кучета“, казва Барбара Смутс от университета в Мичиган.

Откриха смятана за изчезнала рядка синя пчела

Изключително рядка синя пчела, която за последно е видяна преди четири години, е открита от изследовател на Природонаучния музей във Флорида, съобщава Си Ен Ен.

The blue calamintha bee was described as a species in 2011. Scientists think it only lives in Lake Wales Ridge, a disappearing ecosystem. Research by @jcdanielslab in partnership with @MyFWC will help conservation efforts of this imperiled #bee. pic.twitter.com/sTcjJlvUID