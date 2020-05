60 секунди без COVID-19: Марадона е най-великият футболист, който не е печелил Шампионската лига

Марадона е най-великият футболист, който никога в кариерата си не е печелил Шампионската лига, според класация изготвена от Скай Спортс.

Аржентинският гений, който почти собственоръчно изведе страната си до световната титла през 1986, както и Наполи до две шампионски титли и Купата на УЕФА, участва само два пъти в най-престижната клубна надпревара, но не успява да постигне значителен успех.

На второ място в любопитната класация е Роналдо да Лима. Той спечели два пъти Златната топка и вкара общо 36 гола в европейските турнири с отборите на ПСВ Айндховен, Барселона, Интер и Реал Мадрид.

Челната тройка се допълва от друг голям бразилски нападател - Ромарио, който става голмайстор на Шампионската лига през сезон 1992/93, но никога не стига дори до полуфиналната фаза на надпреварата.

В топ 10 следват Джанлуиджи Буфон, Роберто Баджо, Роберт Левандовски, Ерик Кантона, Лотар Матеус, Златан Ибрахимович и Денис Бергкамп.

В класацията попада и българският нападател Димитър Бербатов, който е поставен на 24-та позиция.

*****

Октопод живее спокойно на 7 км под пoвърхността на океана

Октопод е заснет на близо 7 км под повърхността на Индийския океан с помощта на автономни камерни системи. Това е най-дълбоката среща с октопод - на 2 км по-дълбоко от предишния път, съобщи Си Ен Ен.

Изследователите смятат, че съществото вероятно е нов вид Grimpoteuthis, или "Октопод Дъмбо", род на дълбоководни чадъри октоподи, наречени така поради приликата на техните перки с ушите на анимационния герой на Дисни.

*****

Кайли Дженър не била милиардерка, имала само $900 млн.

Снимка: БГНЕС

Американското списание "Форбс", което обяви за милиардерка риалити звездата Кайли Дженър от семейство Кардашиян, й отнема този статут, обвинявайки я, че е дала неверни данни за състоянието си.

В брой от 2018 година изданието публикува на корицата си снимка на 21-годишната знаменитост, като уточни, че тя е напът да стане най-младата милиардерка в света.

През 2019 година "Форбс" включи Дженър в клуба на милиардерите, след като акции на компанията й на стойност 600 милиона долара бяха закупени от козметичния гигант "Коти".

Според нова финансова информация, реализираните приходи са били едва 1/3 от това, което е предоставила като данни младата бизнес дама. Списанието я обвинява, че е предоставила фалшиви данъчни сведения, за да направи имиджа на компанията си по-привлекателен.

От своя страна Дженър написа в Туитър, че списанието е публикувало неверни заявления по неин адрес, които не почиват на доказателства.

Въпреки това списанието счита, че състоянието на Кайли Дженър възлиза на около 900 милиона долара.

what am i even waking up to. i thought this was a reputable site.. all i see are a number of inaccurate statements and unproven assumptions lol. i’ve never asked for any title or tried to lie my way there EVER. period