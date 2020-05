60 секунди без COVID-19: Уди Алън - аутсайдерът на Холивуд

Уди Алън твърди, че е аутсайдер в Холивуд, въпреки че е носител на редица награди "Оскар“ и казва, че цифрите от боксофиса имат "много малко значение" за него.

Пред "Дейли Мейл“ 84-годишният кинорежисьор сподели: "Никога не съм бил част от Холивуд клуба. Не ходя по партита. Не ме интересуват боксофиса или наградите. Спечелването на "Оскар" за мен има много малко значение от практическа гледна точка“.

Той допълва още: "Все още нямам усещането, че съм направил страхотен филм като тези на Федерико Фелини или Ингмар Бергман "Седмият печат“ и "Крадецът на велосипеди“. Няма да спра да се опитвам, защото макар да съм доста успешен, никога не съм бил задоволен като артист".

*****

Продадоха на търг за 14 500 евро салфетка на Мария Антоанета

Пътен съндък и салфетка за обяд, принадлежали някога на френската кралица Мария Антоанета (1755-1793), бяха продадени на търг във Франция за почти €60 000.

Общо 180 предмета бяха представени на търга, организиран от аукционната къща Osenat. Сред тях имаше портрети, скулптури, книги, документи, лични вещи и украшения от представители на династията на Бурбоните и Орлеанския дом.

Но най-голяма ценност, според водещите търга, представлява бялата дамска салфетка, украсена с орнаменти от лилии и рози. Именно нея използвала Мария Антоанета по време на тържествения обяд по случай коронацията на съпруга й Луи XVI през юни 1775 година.

Салфетката бе продадена за €14 500, като първоначалната й цена била €2000-3000.

*****

Жаба срещу леопард

Сутринта на 21 май служителят от индийската Службата за горите Сусанта Нанда публикува в Туитър видео, на което се вижда как жаба побеждава леопард. Той се опитва да я докосне и удари с лапата си, но след всеки негов опит жабата скача срещу лицето му. Накрая смутеният хищник се отдръпва.

Times are changing.....

Unbelievable fight between a frog & leopard. And see who wins



Science Girl pic.twitter.com/g8kqnBLDcr