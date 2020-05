60 секунди без COVID-19: В Колумбия се чудят какво да правят с хипопотамите на Пабло Ескобар

В апогея на своето влияние наркобаронът Пабло Ескобар внася няколко хипопотама за частния си зоопарк. Четири десетилетия по-късно те са близо 80 и колумбийските власти не знаят какво да правят с животните.

Ескобар поръчал хипопотамите през 80-те години за зоологическата си градина в имението „Хасиенда Наполис“, където отглежда и други екзотични животни като слонове, жирафи, антилопи и жирафи. След смъртта на наркобарона през 1993 г. повечето са преместени в международни и колумбийски зоологически градини, но никой не приютява хипопотамите и те заживяват в района на река Рио Магдалена и сега са близо 80.

Тежащите 3 тона бозайници могат да бъдат доста агресивни и колумбийските власти се тревожат, че бързото увеличаване на популацията им се превръща в заплаха за хората.

Учените пък се тревожат, че хипопотамите може да застрашат местната флора и фауна.

*****

Снимат римейк на „Белязаният”

Италианският режисьор Лука Гуаданино, който спечели "Оскар" за сценария на филма "Call Me by Your Name" през 2017, ще снима римейка на „Белязаният” (1983) на Брайън Де Палма.

Сценарият на бъдещия филм е поверен на братята Коен, а Скот Стъбър ще е продуцент. Актьорският състав и времето на премиерата все още не са обявени.

Снимка: БГНЕС

Филмът за историята на кубинския бежанец Тони Монтана (Ал Пачино) се превърна в криминален епос и един от най-запомнящите се филми в историята на киното.

В него участваха и звезди като Мишел Пфайфър, Мери Елизабет Мастрантонио, Робърт Лодж и Мъри Ейбрахам. Номиниран е за наградите „Златен глобус“ в категориите за най-добър актьор, най-добър актьор в поддържаща роля и най-добър саундтрак.

*****

Японски тийнейджър съди държавата за правото си да играе видеоигри

17-годишен младеж, индентифициращ се с името Ватару, иска да оспори наредба, която ограничава децата да играят видеоигри по час на ден през седмицата и до 90 минути по време на ваканциите. Тийнейджърът има подкрепата на майка си и е наел адвокат.

Наредбата също така предлага на деца на възраст от 12 до 15 години да не се разрешава да използват смартфони по-късно от 21:00 ч., а ограничението за деца между 15 и 18 години е до 22:00.

Макар правилата да са само насоки без механизъм за прилагане, Ватару каза, че е вдъхновен да ги оспори по принцип.

Снимка: БГНЕС

"Колко дълго е разрешено на децата да играят игри или да използват смартфон, трябва да са правила, определени от всяко семейство, а не от правителството", казва младежът.

Ватару каза, че му се е случвало да бъде изритан от онлайн сървър, когато се опита да получи достъп до него след 22:00 поради местните правила.

Младежът не е сам в противопоставянето си на насоките - близо 600 души са подписали петиция срещу правилата.