60 секунди без COVID-19: Бебета крокодили избягаха през дупка в ограда на австралийски парк

11 бебета крокодили избягаха, а 9 все още са на свобода, след като се промъкнаха през дупка в ограда на австралийски парк за животни, съобщи "Сабах“.

Малките на соленоводни крокодили изчезнаха от парка "Малкълм Дъглас“ в Брум, Западна Австралия, докато местни семейства на близкия Кейбъл Бийч миналата седмица не сигнализираха за две от тях.

Крис Мичъл, координатор на спасяването от доброволци на коренните животни в Брум, спасил един от бегълците, след като "получил 16 обаждания от дама, която се разхождала със семейството си, когато се натъкнала на кроко-бебето”.

"След като ги спасихме, проверихме здравето им и позвънихме на службите за паркове и диви животни. След това върнахме бебетата обратно в парка с крокодили. Това не се случва често, обикновено имаме бегълци, но не и новоизлюпили се."

Той каза, че бебетата влечуги трябва да са били на 2 до 3 месеца.

В Западна Австралия крокодилите са защитени видове. Паркът на крокодилите "Малкълм Дъглас“ се е превърнал в туристическо място за наблюдение на огромни крокодили, които се хранят със сурови пилета, както и ферма за крокодилски кожи, с около 2 500 крокодила в двата обекта.

Роби Уилямс пуска диско албум

Новият албум на Роби Уилямс ще носи духа на диското, вдъхновен от песента на Кайли Миног от 2001 г. "Your Disco Needs You", която му е помогнала при записите.

Изпълнителят на "Angels" разкри, че той е вдъхновен да изостави за известно време парти звученето от предишния си албум "The Heavy Entertainment Show" от 2016 г. и миналогодишния празничен "The Christmas Present".

Междувременно австралийската поп кралица Кайли наскоро разкри, че тя и Роби готвят дует.

Двойката се сдружи с мега-хита "Kids" през 2000 г., който стана част от седмия й студиен албум "Light Years".

Авторката на "Spinning Around“ разкри още, че те са написали песен по време на подготвянето на Роби на "The Heavy Entertainment Show“, която може да бъде пусната в бъдеще.

Джиджи Хадид очаква дете

Джиджи Хадид очаква първото си дете от гаджето си Зейн Малик.

25-годишната манекенка съобщи, че е бременна в 20-та седмица с първото си дете от бившата звезда от "One Direction“ Зейн, съобщава Ти Ем Зи.

Изданието твърди, че "семейни източници“ са потвърдили бременността и че "и двете им семейства са много развълнувани“ от новините.

По-рано Джиджи намекна за възможността да създаде семейство със Зейн, тъй като "очаква с нетърпение бъдещето си след кариерата на модел“.

Очаква се двойката да отгледа детето си далеч от сегашния апартамент на Джиджи в Ню Йорк, тъй като призна, че се радва да се измъкне от суматохата на градския живот.

