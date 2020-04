60 секунди без COVID-19: Чистачката, която върна намерени 19 000 евро, стана хит в Гърция

Чистачка в Атина предаде изгубена чанта с 19 000 евро

Чистачка, работещa за общината в Атина, която намери чанта, съдържаща 19 000 евро и я предаде в полицията, стана обект на възхищение заради почтеността си сред гражданите на града.

Кметът Костас Бакоянис лично се срещна със служителката и нейния началник, за да ги поздрави.

„Казвам едно голямо „Благодаря” на Евангелия, не за съдържанието на чантата, а за това, че изпрати толкова важно послание до всички: че достойнството, човечността и взаимното уважение са ключовете за по-доброто общество“, написа Бакоянис в профила си във Фейсбук.

Eксперти определиха най-полезния метод за правене на кафе

Норвежки учени стигнаха до извода, че най-полезният начин за приготвяне на кафе е филтрирано кафе, приготвено чрез еднократно минаване на гореща вода през слой смляно кафе върху филтъра, съобщи Inverse.

СНИМКА: БГНЕС

Общо 508 747 души на възраст от 20 до 79 години са били включени в проучването. Учените взели предвид и такива фактори като тютюнопушене, тегло, физическа активност, кръвно налягане и холестерол.

Авторите подчертават, че техните открития не доказват, че кафето спомага за подобряване на здравето, но предполагат, че положителните ефекти са свързани с факта, че кафето е богато на антиоксиданти.

„Take That“ се завръщат с музикален филм

Мюзикълът на групата „Take That", "The Band" ще бъде превърнат във филм, наречен "Greatest Days", който ще бъде продуциран от членовете на групата Гари Барлоу, Роби Уилямс, Марк Оуен и Хауърд Доналд.

Те се надяват адаптацията на големия екран да започне да се снима по-късно тази година. Продуцентите са на лов за актьори от "висок калибър", които да участват във филма.

Мюзикълът, създаден от Тим Фърт, обиколи с турнета през 2017 г. и разказа историята на пет тийнейджърки, които са обсебени от създаването на момичешка група в началото на 90-те.

Коки Гидройц - сестрата на телевизионния водещ Мел Гидройц - ще режисира филма и той ще включва редица хитове на „Take That“, като „Could It Be Magic“ и „Relight My Fire“.