60 секунди без COVID-19: Делфините се обръщат един към друг с имена

Бутилконосите делфини използват специфични „подсвирквания“, когато общуват помежду си или искат да се свържат с точно определен индивид. Звуците са нещо като еквивалент на човешките имена, с които хората си комуникират.

Това установиха учени, провели изследвания на бутилконоси делфини, живеещи в река Суон, Западна Австралия. След поредица опити за акустично проследяване на морските бозайници и сверяване със снимки на отделни делфини, те установили, че животните използват звуците така, както хората имената си.

Всеки отделен делфин има уникален начин на подсвиркване, когато е изолиран от групата, така че останалите да могат да го намерят отново, обяснява проф. Кристин Ербе.

Делфините са социални същества и много често се придвижват в групи, което прави процеса на съвпадение на подсвиркванията към определени индивиди много интересен, обяснява ученият.

Изследователският екип използвал ръчни хидрофони, разположени над малък плавателен кораб на дълбочина 1,5 м, за да чуят общуването между делфините с висока честота.

По този начин установили, че всеки представител в групата има специфично акустично подвикване от останалите. Тези резултати могат да имат много важни последици за опазването на делфините в световен мащаб, потвърди доц. д-р Чандра Салгадо.

Вокализациите са жизненоважна форма на комуникация между делфините, както и важен инструмент в лова и храненето, казват учените.

Досега изследователите разчитаха на трудоемки и скъпи визуални проучвания, за да проследяват отделни делфини, докато с новите резултати фотографиите вече имат свой звуков аналог, по който индивидите могат да бъдат разпознати.

*****

Поп звездата Риана пусна нова колекция бельо в модната си линия Savage x Fenty. Към нея има и лимитирана кутия за подаръци, която ще бъде достъпна само за вип-членовете на бранда. Всички те ще получат пратка с екземпляри от новата колекция, наречена "Неонови пламъци". За нея Рири се вдъхновила от образа на райски остров с буйна зеленина, горещо слънце и ласкаво море, точно като нейното родно място Барбадос.

Сн. БГНЕС

*****

Съпругата на принц Хари - Меган Маркъл, дава съвети на жени, които се подготвят за интервюта за работа, съобщава „Контактмюзик“, цитиран от БГНЕС. 38-годишната бивша актриса си партнира с благотворителна организация, помагаща на дамите да си намерят работа. Беше публикувано и съобщение от Меган, в което тя изразява похвалата си към компанията за това, че е готова да осигури повече власт на нежния пол.

#Smartworks must be happy to have such dedicated Patron #Meghan️ https://t.co/dd97URw3gp