60 секунди без COVID-19: Коя е храната на бъдещето

Насекомите са храната на бъдещето. Това твърдят учени от университета в Гент, Белгия. Аргументите на екипа са, че мазнините, на които са богати насекомите, могат да бъдат устойчива и здравословна алтернатива на маслото.

Консумацията на насекоми става все по-популярна не само в страни от Азия. Някои европейски и американски ресторанти са поели риска и са въвели в менюто си деликатеса, който повечето хора не желаят да включат в хранителния си режим.

"Екологичният отпечатък на едно насекомо е много по-малък в сравнение с хранителните източници от животински произход", казва изследователят Дейлан Цомпа-Соса от университета в Гент.

Тя и нейните колеги излязоха с идеята да тестват насекомите като съставки в торти и сладкиши, като например популярните в Белгия гофрети, правейки ги практически незабележими. Студенти, които тестваха две различни гофрети, не откриха коя от тях е направена с мазнини от насекоми.

Според учените в университета в Гент, гофретите, приготвени с мазнина от насекоми, изискват само 25% от иначе нужната мазнина, което ще спести калории на консуматорите.

Експертите по храни от Организацията на обединените нации от години препоръчват насекомите като източник на енергия, твърдейки, че консумацията им може да намали емисиите на парникови газове, защото замърсяват по-малко, отколкото животните, чиито продукти присъстват в сегашното ни меню.

Доклад от 2013 г. на Организацията на ООН за храни и земеделие описва ядливите насекоми като "добър източник на протеин, който може да помогне за поддържане на живота", посочвайки специално гъсениците, които са популярен хранителен източник в Централна Африка.

Според доклада, населението на света до 2050 г. ще достигне 9 милиарда души, което означава, че ще са необходими повече алтернативни хранителни източници. Диетолозите са съгласни, че насекомите са с високо съдържание на протеини, витамини, фибри и минерали.

Все още обаче, не се знае достатъчно за дългосрочните последици от отглеждането на насекоми в големи количества. Остават без отговор и въпросите кои видове са подходящи за управление на отпадъците.

*****

Джон Крайър, който изигра брата на персонажа на Чарли Шийн в "Двама мъже и половина", призна, че няма конфликт с холивудската звезда. Въпреки големия успех на поредицата, Чарли Шийн беше уволнен през 2011 г. заради нестабилно публично поведение, включително многократно нападайки автора на историята Чък Лори.

Джон Крайър обаче си спомня с носталгия за работата им на снимачната площадка. "Чарли и аз имахме страхотни първи години в този сериал, работихме наистина добре", сподели Джон.

Той припомни, че Чарли нямал проблеми с алкохола, когато сериалът тръгнал през 2003 г., но раздялата със съпругата му Дениз Ричардс през 2006 г. довела до срив, което в крайна сметка предизвикало проблеми на снимачната площадка.

Самият Чарли Шийн призна по-рано, че не може да се познае и в най-лошите си моменти се е чувствал така, сякаш извънземно или някакъв демон е контролирал действията му.

*****

Природозащитниците в Бразилия разпространиха кадри с бебе от вида южноамерикански тапир – първото, видяно в горите на Рио де Жанейро от повече от 100 години, съобщава Евронюз.

Проектът започва през 2016 г., когато професор Фернандо Фернандес от Федералния университет в Рио де Жанейро излезе с идеята да чифтоса 10 двойки южноамерикански тапири в резервата Guapiaçu (REGUA) на Рио де Жанейро за период от 3 до 4 години.

Броят на тапирите е намалял поради лова на видовете заради месото и специфичната козина. Обезлесяването и развитието на селското стопанство са разрушили техните местообитания, като са засегнали вече застрашените популации. Според Червената книга на застрашените видове на Международния съюз за опазване на природата (IUCN) статутът на низинския тапир е "уязвим".

