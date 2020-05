60 секунди без COVID-19: "Вечният ерген“ Киану Рийвс ще се жени?

Снимка: БГНЕС

Един от най-заклетите холивудски ергени, 55-годишният актьор Киану Рийвс най-накрая ще каже своето "да“ на приятелката си Александра Грант, (46г.), съобщава "Уомънс Дей“.

"Вечният ерген“ разкри, че има връзка с художничката миналия ноември, когато я заведе на събитието "LACMA Art + Film“ в Лос Анджелис. Връзката им веднага предизвика много критики и всички бяха насочени към Александра заради нейния външен вид. Конкретно обществеността й се подигра, че изглежда като негова майка заради сивата й коса.

Но Киану, който винаги е държал личния си живот в тайна и не се интересува от мнението на другите, сега е предложил на Александра. Таблоидът съобщава, че двойката се сгодила тайно и планира скромна сватба на Хаваите само с няколко гости.

Продадоха на търг гривна на "Cartier” за рекордна сума

Гривната "Tutti Frutti“ на "Cartier“ стана най-скъпото бижу, продавано някога на търг онлайн. Чукчето удари при рекордната сума от 1,34 милиона долара.

Гривната, изработена през 30-те години на миналия век, беше продадена от аукционната къща "Sotheby's“.

Украшението е изработено от множество скъпоценни камъни – изумруди, сапфири и рубини. Първоначалната му оценка беше между 600 и 800 хиляди долара, съобщава сайтът на аукционната къща.

На практика гривната е продадена два пъти по-скъпо на рекордна за ювелирно произведение цена. Онлайн аукционът на бижута е събрал повече от 2,8 милиона долара.

"Gucci“ подкрепя дивите животни в нова кампания



Модният гигант "Gucci“ подкрепя дивите животни в последната си кампания, като дарява 0,5% от своите медийни разходи.

Италианската луксозна модна марка обеща да защити застрашените същества в дивата природа със своята кампания "So Deer To Me“, след като през февруари се обедини с нестопанската организация "The Lion’s Share Fund“.

В най-новата реклама – парите от която ще бъдат дарени, различни животни - елени, сърни, сови, сини птици, скунксове, катерици, жаби, таралежи, патици и зайци - заобикалят моделите, свързвайки ги с дивата природа.

Рекламната кампания, която е заснета под творческото ръководство на Алесандро Микеле и арт директора Кристофър Симъндс, показва група модели, играещи в парк с различни животни от дивата природа, наслаждавайки се на околната среда около тях.

Модната къща дарява 0,5% от медийните си разходи за фонда #LionsShare всеки път, когато животно е включено в рекламите й.