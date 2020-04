Борис Джонсън съобщи, че се чувства добре

Заразените с COVID-19 във Великобритания са 48 хиляди, а смъртните случаи - над 4900.

Премиерът Борис Джонсън остава в болница, но преди минути написа в Туитър, че се чувства добре. Той беше приет късно снощи по препоръка на лекарите, след като е започнало влошаване на състоянието му.

Джонсън съобщи, че е заразен преди 10 дни, но продължи да управлява страната.

От "Даунинг стрийт" 10 са категорични, че към този момент не се налагат рокади във властта и Джонсън остава начело на Великобритания. Негов потенциален заместник би бил външният министър Доминик Рааб.

24 млн. души са гледали снощното обръщение към нацията кралица Елизабет Втора. Тя призова поданиците си да не губят кураж във времената на изпитание.





Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I’m still experiencing coronavirus symptoms. I’m in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe.