Елтън Джон стартира фонд с 1 млн. долара за болните от ХИВ в пандемията

Певецът Сър Елтън Джон стартира фонд на стойност 1 милион долара в подкрепа на хората с ХИВ по време на пандемията от коронавирус.

Изпълнителят на "Rocket Man" обясни, че с фондацията си Elton John Aids Foundation ще "помага на хората с ХИВ в трудни времена".

В пост в профила си в социалната мрежа Twitter изпълнителят написа, че парите ще бъдат насочени в подкрепа на най-маргинализираните общности по света.

Today, I’m proud to announce that my Foundation @EJAF is launching a $1million COVID-19 Emergency Fund to make sure that our frontline partners can respond to the effects of COVID-19 on HIV care for the most marginalised communities around the world. pic.twitter.com/g4wh9dnd3d