Годеницата на Борис Джонсън със симптоми на COVID-19

Годеницата на британския премиер Борис Джонсън е била със симптоми на COVID-19.



Това написа самата тя в Туитър. Кари Саймъндс, която е бременна в шестия месец, не е направила тест за коронавирус, но твърди, че вече се чувства добре.

Отново в социалната мрежа тя препоръчва на други жени в нейното положение да прочетат указания за бременни и COVID-19, които са й подействали много успокояващо.

В края на март Борис Джонсън даде положителна пробра за коронавирус. Министър-председателят е изолиран, но продължава да ръководи кабинета.

I’ve spent the past week in bed with the main symptoms of Coronavirus. I haven’t needed to be tested and, after seven days of rest, I feel stronger and I’m on the mend.