Истина или лъжа? Доналд Тръмп за коронавируса

Американският президент многократно промени позицията си за COVID-19. Но докато някои от твърденията му бяха по-скоро противоречиви, а други - полуистини, трети се оказаха откровена лъжа. Предлагаме ви да прочетете няколко от най-любопитните и спорни изказвания на Доналд Тръмп по въпросите за коронавируса, а ние проверихме тяхната достоверност.

1. Има ли вирус? Измислица ли е пандемията?

На 17 март по време на брифинг в Белия дом, Доналд Тръмп беше категоричен: "Винаги съм знаел, че това е истина, че има пандемия. Усещах, че е пандемия много преди да я определят като такава."

Ден по-късно публикува и туит по темата:

"Винаги съм подхождал сериозно към темата за Китайския вирус. Свърших много добра работа още в самото начало, когато взех решение да затворя границите с Китай - въпреки нежеланието на почти всички да го направя. Бяха спасени много животи. Този нов наратив на Фалшивите новини, е обиден и неверен!“

I always treated the Chinese Virus very seriously, and have done a very good job from the beginning, including my very early decision to close the “borders” from China - against the wishes of almost all. Many lives were saved. The Fake News new narrative is disgraceful & false!