Изкуствен интелект пресъздаде истинското лице на Наполеон

Интернет потребител, използващ услугата Art Breeder, пресъздаде лицето на известния император Наполеон с псевдо-фотографска точност, съобщава "Фигаро“.

Независимият фотограф от Амстердам Бас Утервайк, криейки се под псевдонима Gandbrood, качи няколко портрета на Наполеон на страницата на услугата, като е използвал за тях дрехите му от картина на Жак-Луи Давид от 1812 г.

"Създадох това лице на #Napoleon Bonaparte с помощта на няколко картини, които въвеждам в #artbreeder (откраднах дрехите директно от картината на Жак-Луи Давид от 1812 г.) За съжаление, все още няма гени, които да генерират дрехи!“, пише под работата си художникът.

Великият военачалник не е единственият френски политик, чиято външност предизвиква интереса на следващите поколения.

Така през 2013 г. екип от експерти в областта на реконструкцията на лица направи 3D модел на Робеспиер, използвайки негова посмъртна маска и специални ефекти, които се използват във филмовата индустрия.

