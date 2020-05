"Куин" и Адам Ламбърт с нова версия на "We are the champions" за медиците на първа линия

"Куин" и Адам Ламбърт пуснаха нова версия на незабравимия хит "We are the champions". Музикантите нарекоха изпълнението "Вие сте шампионите".

Легендарната песен с нов прочит е посветена на медиците и всички, които рискуват живота си на първа линия в борбата с коронавируса.

От ООН благодариха на ветераните от "Куин" за жеста. Очаква се песента да помогне за набирането на средства за Фонда за солидарност на Световната здравна организация.