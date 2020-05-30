Министър Горанов е бил разпитван по делото срещу Васил Божков

Горанов и още няколко министри са разпитвани по производството срещу Божков, каза прокурор Ангел Кенев. Събират се интензивно доказателства и се проверяват факти и обстоятелства.

Горанов е разпитан още в началото на май.

Кънев посочи, че свидетелят Горанов бил разпитан изключително подробно лично от него по това наказателно производство.

Ангел Кенев: Мога да подчертая, че по това дело са разпитвани като свидетели и други зам.-министри и министри. Събират се доказателства изключително интензивно. Проверяват се всички изложени от обвиняемия Божков и останалите обвиняеми факти и обстоятелства.

Сийка Милева, говорител на главния прокурор заяви, че не се притесняват да повдигнат обвинения на действащи министри. Ако бъде преценено, Горанов може да бъде разпитан отново.