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Министър Горанов е бил разпитван по делото срещу Васил Божков

от БНТ
12:46, 30.05.2020
Чете се за: 00:24 мин.
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министър горанов бил разпитван делото васил божков
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Горанов и още няколко министри са разпитвани по производството срещу Божков, каза прокурор Ангел Кенев. Събират се интензивно доказателства и се проверяват факти и обстоятелства.

Горанов е разпитан още в началото на май.

Кънев посочи, че свидетелят Горанов бил разпитан изключително подробно лично от него по това наказателно производство.

Ангел Кенев: Мога да подчертая, че по това дело са разпитвани като свидетели и други зам.-министри и министри. Събират се доказателства изключително интензивно. Проверяват се всички изложени от обвиняемия Божков и останалите обвиняеми факти и обстоятелства.

Сийка Милева, говорител на главния прокурор заяви, че не се притесняват да повдигнат обвинения на действащи министри. Ако бъде преценено, Горанов може да бъде разпитан отново.

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