Министър подаде оставка заради нарушаването на карантината от съветник на Борис Джонсън

Първа оставка в правителството на британския премиер Борис Джонсън. Дъглас Рос, министър за Шотландия, се оттегли от поста в знак на протест днес. Причината е спорът около пътуването на висшия съветник Доминик Къмингс в страната по време на карантината заради коронавируса.

"Реакцията на тази новина показва, че интерпретацията от Къмингс на съвета на правителството не е споделена от огромно мнозинство от хората, които са направили както правителството поиска", заяви Рос в съобщение в Туитър, в което обявява напускането си от правителството.

I haven't commented publicly on the situation with Dominic Cummings as I have waited to hear the full details. I welcome the statement to clarify matters, but there remains aspects of the explanation which I have trouble with. As a result I have resigned as a government Minister. pic.twitter.com/6yXLyMzItJ