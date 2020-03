Младите лекари на първа линия

"18 часа по-късно.. Понеже явно е на мода да се снимаме с т.нар “скафандри”, а пък и доста хора забелязвам, че недоволстват заради мерките... не е ваканция и не е весело! #останивкъщи

« We stay at work for you, you stay at home for us! "





Това написа в профила си във Фейсбук д-р Иванета Иванова – специализант в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”. Снимката е от дежурството ѝ в спешното отделение.



Животът преди и сега. Да се вслушаме в лекарите, които са на първа линия. Снимки и разходки ще има, както преди. Но сега e време за социална изолация.