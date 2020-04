Над 200 звезди и световни лидери в 24-часов лайвстрийм на 1 май за помощ срещу пандемията

Джулия Робъртс, Джордж У. Буш, Опра Уинфри, Ева Лонгория и Аланис Морисет са сред участниците в „Призив за обединение“, 24-часов глобален лайвстрийм в подкрепа на хората на фона на пандемията от коронавирус.

Очаква се в петък (01.05.20) в събитието, наречено „Призив за обединение“ да вземат участие над 200 звезди и световни и обществени лидери, в което те ще проведат разговори, ще забавляват и ще преподадат уроци в подкрепа на хората по време на кризата COVID- 19.

Други звезди, които ще бъдат част от събитието, са Дженифър Гарнър, Куинси Джоунс, Манди Мур, Наоми Кембъл, Мартин Шийн и др.

Мотото на събитието гласи: „Призив за обединение“ е 24-часово глобално събитие на живо, което приканва хората от цял свят да отбележат споделената хуманност. Ние ще покажем солидарност с тези, които изпитват болка, страх, самота и мъка - и ще предложим надежда и подкрепа, докато заедно изграждаме новото бъдеще“.

По време на събитието световни лидери ще се присъединят към гражданите на света в споделяне на практики, молитви, песни, размисли и други пърформанси, за да помогнат да „превърнем болката от този момент във възможност за утре“.

Зрителите също ще могат да извършат дарения - доброволна помощ или финансова подкрепа, за усилията в борбата с коронавируса.

Събитието ще започне в 20:00 местно време в петък и ще може да се гледа чрез стрийм във Facebook, YouTube, Twitter, Twitch и LinkedIn, както и на уебсайта Unite.us.

May 1 @ 8pm EDT. Streaming everywhere on earth. Everyone is invited. #AnswerTheCall pic.twitter.com/cpM4gNwdrO