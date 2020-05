Помпео поиска Русия да освободи обвинен в шпионаж бивш морски пехотинец

Държавният секретар Майк Помпео поиска в събота Русия да освободи бивш морски пехотинец, обвинен в шпионаж в Русия, след като мъжът претърпя спешна операция в московска болница.

Петдесетгодишният Пол Уилън е претърпял спешна операция на херния късно в четвъртък, след като е изпитал "силна коремна болка", каза брат му Дейвид Уилън в изявление в петък.

Пол Уилън, който притежава и канадско, ирландско и британско гражданство, беше задържан в Москва през декември 2018 г. за предполагаемо получаване на държавна тайна.

Той настоява, че е обвинен несправедливо, докато е бил в Москва за сватбата на приятел, когато е взел USB устройство от познат, мислейки, че съдържа снимки за почивка.

"Недопустимо е, че на Пол Уилън е отказано необходимо медицинско лечение, докато състоянието му не стане тежко", каза Помпео в Туитър.

"Изискваме освобождаването на Пол."

It is unacceptable that Paul Whelan has been denied necessary medical treatment until his condition became dire. We demand Paul’s release.