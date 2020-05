Пуснаха кадри на последния тасманийски вълк

Кадри с последния тасманийски вълк бяха разпространени от Националната филмотека на Австралия.

Видеото е заснето през 1935-а в зоопарка на остров Тасмания, няколко месеца преди смъртта на бозайника. Животното се е казвало Бенджамин и се смята за последния екземпляр от този вид.

Основна причина за изчезването на тасманийския вълк се смята дейността на местните фермери.

We have released 21-second newsreel clip featuring the last known images of the extinct Thylacine, filmed in 1935, has been digitised in 4K and released.



Be sure to check out the footage of this beautiful marsupial. #NFSAOpenOnline #TasmanianTigerhttps://t.co/s3JSAnmFck pic.twitter.com/FSRYXCTTMy